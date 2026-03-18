-Vídeo (1.3387691)\nUma ambulância foi destruída pelo fogo enquanto transportava uma criança cadeirante no Setor Sul, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (18). Imagens de uma câmera de segurança, obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, registraram o momento em que os socorristas retiram o paciente e o acompanhante do veículo que, logo em seguida, é tomado pelas chamas (assista acima).\nPor meio de nota, a empresa SOS Vida ressaltou que a criança e sua mãe "foram prontamente retiradas em segurança pela equipe, sem ferimentos" e que "a situação foi rapidamente controlada, com adoção imediata de todas as medidas necessárias para resguardar a integridade de todos os envolvidos”, (leia na íntegra ao final da matéria). A empresa destacou ainda que já está apurando as circunstâncias do ocorrido.