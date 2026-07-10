Dez dias após a Prefeitura de Goiânia ter recebido sete novas ambulâncias para reforçar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os veículos seguem parados em um estacionamento do Campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), na região norte da capital. Entregues pelo Ministério da Saúde em 30 de junho, as viaturas vieram por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Saúde.\nSegundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, estão sendo realizadas adequações no pátio do Samu para receber as novas ambulâncias. Após a conclusão dos serviços, os veículos serão transferidos da universidade para a sede do serviço.\nParalelamente, de acordo com a secretaria, as ambulâncias passam pelos trâmites necessários para emplacamento e contratação de seguro, etapas obrigatórias para que possam entrar em operação. “Após a conclusão desses procedimentos, a gestão do Samu definirá o perfil de atendimento de cada veículo, entre suporte básico e avançado, conforme análise técnica e as necessidades do serviço”, informa trecho de nota enviada pela SMS. Sem fixar uma data, a pasta ainda comunicou que a “previsão é de que as novas ambulâncias comecem a operar após a conclusão das adequações, da regularização dos veículos e da definição do perfil de atendimento”.