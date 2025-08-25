A Americanas informou nesta segunda-feira (25) que seu conselho de administração aprovou a eleição de Fernando Dias Soares como novo presidente-executivo da varejista a partir de 1º de outubro, de acordo com fato relevante ao mercado.\nSoares é ex-executivo da Anheuser-Busch InBev e da Domino's Pizza e começou na Americanas em setembro do ano passado como vice-presidente de operações. Ele é formado em administração de empresas, com pós-graduação pela FGV e MBA pelo Insead, na França.\nO executivo Fernando Soares foi anunciado como novo CEO das Lojas Americanas; anteriormente, ele atual como COO da companhia Divulgação Um homem sorridente está sentado em uma cadeira vermelha em um ambiente de escritório moderno.\nEle substituirá o atual CEO da Americanas, Leonardo Coelho, que passará a integrar o comitê financeiro da companhia, disse a varejista no documento.