Aline Carla Borges Pereira apoiava amiga Jaquelinda Campos no tratamento contra o câncer (Arquivo pessoal/Capitão Guilherme Neves e Reprodução / Instagram Jaquelinda Campos)\nJaquelinda Campos, amiga da policial militar Aline Carla Borges Pereira que morreu vítima de câncer no dia do aniversário, aos 37 anos, disse nas redes sociais que ela a “inspirou muito e lhe fez alguém melhor”. Ao POPULAR, ela contou que também é paciente oncológica e que as duas se conheceram durante o tratamento. Segundo Jaquelinda, uma das maiores contribuições da amiga foi incentivá-la a ingressar na faculdade.\n"Há pessoas que surgem na nossa vida, deixam uma marca muito forte e acabam se tornando inesquecíveis. Me despeço de uma amiga que me inspirou muito e fez de mim alguém melhor. Inclusive foi ela que me incentivou a fazer a faculdade quando eu contei pra ela que tinha ganhado uma bolsa, e disse que estava meio insegura pra fazer por causa do tratamento. Ela logo soltou: ‘Faz amiga, tenho certeza que tu consegue’”, afirmou.