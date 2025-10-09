-CARRO_AFUNDA_RIO_DAS_ALMA (1.3320946)\nA amiga da turista que morreu após o carro cair no Rio das Almas conseguiu sair do veículo e foi salva com a ajuda de terceiros, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a mulher saiu pelo porta-malas. A sobrevivente estava internada em estado grave, até a última atualização do estado de saúde nesta quarta-feira (8). O acidente aconteceu na última segunda-feira (6) em São Luiz do Norte, na região central do estado.\nVeja mais detalhes do caso na TV Anhanguera: Mulher que dirigia carro que afundou no Rio das Almas segue desaparecida\nEm entrevista para a TV Anhanguera, Marcos Vinícius subtenente do Corpo de Bombeiros, informou que o corpo da vítima foi encontrado dentro do veículo. Segundo o oficial, a amiga que conseguiu se salvar recebeu o auxílio de pessoas que estavam próximas ao local.