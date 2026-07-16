-Vídeo - Goiano praia desaparece (1.3433611)\nO jovem Adrian Damasceno, de 20 anos, relatou os momentos de desespero vividos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando o amigo Khallew Carvalho, de 17 anos, desapareceu no mar. À TV Anhanguera, Adrian contou que eles estavam em uma parte rasa, mas de repente uma série de ondas os arrastou para uma área mais profunda. Emocionado, ele revelou que tentou salvar o adolescente, mas não conseguiu. Os amigos são de Bom Jesus de Goiás, no sul do estado (veja acima cenas da praia).\nNós estávamos na praia, num lugar não considerado fundo para nós, porque nós somos altos. Ele [Khallew] era mais baixo, só que mesmo assim batia na coxa dele. Aí veio uma série de ondas. Veio uma onda e só nos arrastou e ficamos de boa. Depois veio outra, outra e outra e a gente foi sendo arrastado. A correnteza foi puxando ele para o lado e eu fui pra cima do Khallew pra ajudar e não consegui”, explicou.