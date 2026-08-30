Romes Pereira da Silva (Reprodução/TV Anhanguera)\nO corpo de Romes Silva, de 53 anos, que desapareceu após a canoa em que ele e outros dois amigos estavam virar em um rio em Corumbaíba, no sudeste de Goiás, foi encontrado no sábado (29), segundo o Corpo de Bombeiros. O policial civil Jorge Luiz , de 51 anos, segue desaparecido e as equipes continuam as buscas pela região. O outro amigo que estava na canoa conseguiu se salvar.\n(ATUALIZAÇÃO: Após a publicação desta reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que o policial também foi encontrado morto, neste domingo. Clique aqui e leia mais.)\nEntenda o caso\nO caso aconteceu na noite de quarta-feira (26), no Rio Paranaíba. Os bombeiros informaram que os três estavam pescando quando uma ventania e a marola viraram a canoa. Ao POPULAR, uma amiga de Romes disse que os três saíram para pescar nas proximidades do rio, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, quando começou a chover e a canoa virou.