Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos (Reprodução / Instagram Raiane Santos)\nUm amigo do casal, que estava no apartamento, ouviu a discussão e encontrou Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, morta pelo namorado, em Goiânia, de acordo com a Polícia Civil (PC). Ao POPULAR, a delegada Priscila de Souza afirmou que essa testemunha disse que as brigas entre o casal eram constantes.\nA testemunha ouviu uma discussão, mas até então achou que fosse uma discussão normal de casal, até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo. Quando ele foi verificar, viu a Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue na região do peito”, acrescentou a delegada.\nAndré Lucas da Silva Ribeiro foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). A Defensoria Pública de Goiás informou que representou André durante a audiência de custódia, neste sábado (21), mas não comentará sobre o caso. A PC já havia representado pela prisão preventiva dele.