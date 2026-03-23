Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos (Reprodução/Instagram Raiane Santos)\nO amigo do casal Raiane Maria Silva Santos e André Lucas da Silva Ribeiro disse à Polícia Civil (PC) que as brigas entre os dois eram constantes. André é suspeito de matar a namorada dentro de um condomínio no Residencial Eldorado, em Goiânia. Segundo a delegada do caso, Priscila de Souza, após ouvir uma discussão, o amigo encontrou a jovem, de 21 anos, caída no chão do apartamento.\nTeve mais uma briga motivada por ciúmes e a testemunha ouviu uma discussão, mas até então achou que fosse uma discussão normal de casal. Até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo e, quando ele foi verificar, viu a Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue na região do peito", explicou a investigadora.\nApós o crime, André foi preso. A Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) representou o suspeito durante a audiência de custódia. Em nota, o órgão disse que não comentará sobre o caso. O POPULAR não conseguiu apurar se o investigado já possui defesa própria até a última atualização deste texto.