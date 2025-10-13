Ricardo Moacir Machado Vieira, de 40 anos, Murilo Guimarães Vinhal, de 33 anos e Idael da Silva Farias, de 38 anos (Arquivo Pessoal/Ricardo Vieira)\nUm homem, de 40 anos, sobreviveu a uma descarga elétrica enquanto pescava com dois amigos a cerca de 3 km de Filadélfia, no estado do Tocantins. O sobrevivente, Ricardo Moacir Machado Vieira, contou que tentou salvar o amigo Murilo Guimarães Vinhal, de 33 anos. No entanto, Murilo e Idael da Silva Farias, de 38 anos, foram encontrados mortos.\nQuando olhei para o lado, meus amigos não estavam no barco e me deparei com eles afundando na água ao meu lado. Pulei no rio para tentar resgatar o Murilo, que estava mais próximo da embarcação", contou Ricardo ao g1 Tocantins.\nO acidente aconteceu na tarde de sábado (11). Segundo o professor Ricardo, os dois amigos foram arremessados na água após um raio atingir o barco em que estavam.