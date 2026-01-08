Amigos de Clara Martins Ribeiro, de 19 anos, estudante de medicina da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), em Anápolis, publicaram homenagens nas redes sociais após a morte da jovem na última segunda-feira (5). Segundo eles, Clara alegrou todos os dias de suas vidas. A estudante morava com a família na cidade e havia sido aprovada no curso em março de 2025.\nClara, você alegrou todos os dias das nossas vidas enquanto esteve aqui na terra. Não temos palavras para agradecer por tudo o que você já fez por todas nós, por ser essa amiga e pessoa incrível que você foi", escreveram as amigas.\nO texto foi postado no perfil da turma 33 de medicina, da qual Clara fazia parte. Amigos e professores descreveram a estudante como uma jovem doce e gentil.\nMorte de estudante de Medicina em Anápolis causa comoção