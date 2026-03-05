Os amigos da aluna Laura Reis de Oliveira, de 19 anos, que morreu durante tratamento em Goiânia, disseram que ela “foi luz” para quem a conhecia. Segundo eles, a jovem também era determinada e sonhava cursar Medicina, característica que se refletia na rotina intensa de estudos adotada no último ano.\nLaurinha com certeza foi luz na vida de todos", escreveu nas redes sociais uma amiga da aluna.\nA morte de Laura foi confirmada na segunda-feira (2) e repercutiu entre colegas, familiares e moradores de Morrinhos e de Goiânia. Nas últimas semanas, uma ampla campanha de doação de sangue mobilizou centenas de pessoas que acompanharam seu estado de saúde. A família não divulgou a causa da morte.\nAluna que morreu em Goiânia era determinada e queria fazer Medicina, diz amiga\nMorte de aluna causa comoção nas redes