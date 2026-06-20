A morte da jornalista Elaine Maria de Oliveira Lopes, aos 59 anos, que ocorreu neste sábado (20), em Goiânia gerou uma onda de homenagens de colegas de profissão, amigos e autoridades. Com 33 anos de atuação na TV Anhanguera, Elaine construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo, pela dedicação ao jornalismo e pela formação de profissionais que passaram pela emissora ao longo das últimas décadas.\nNa última quarta-feira (17), Elaine precisou ser internada às pressas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi diagnosticada com leucemia. Em poucas horas, o quadro de saúde se agravou. Ela morreu neste sábado (20), em Goiânia.\nNatural de Ceres, Elaine iniciou a carreira na TV Anhanguera como produtora. Ao longo dos anos, também atuou como editora, editora-chefe, chefe de produção e chefe de redação. Por vários anos, coordenou o núcleo de eleições da emissora, participando da organização de debates e da cobertura de campanhas eleitorais.