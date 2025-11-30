-Vídeo (1.3343857)\nOs irmãos flamenguistas Edimar Júnior e Marcos Paulo Renas divertiram a web ao espalharem cartazes de 'desaparecidos' com as fotos de quatro amigos palmeirenses pelas ruas de Silvânia, no sudeste goiano, após a final da Libertadores deste sábado (29), em que o time alviverde foi derrotado pelo Flamengo.\nO vídeo com o pedido de 'ajuda', compartilhado nas redes sociais dos dois, arrancou risadas dos seguidores.\nÉ difícil falar sobre isso, dessa vez não é gracinha, não é palhaçada, não é nada. É só uma ajuda que vou pedir pra vocês, que aconteceu uma coisa muito desagradável ontem… sumiram várias pessoas, várias pessoas envolvidas (…)”, narrou Marcos Paulo (assista acima).\nMomentos depois, ele o irmão saem pelas ruas da cidade mostrando as fotos dos amigos e arrancando risadas dos moradores, que logo percebem o tom de brincadeira.