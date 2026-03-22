A farda verde-oliva, que era motivo de celebração recente, tornou-se símbolo de luto neste fim de semana. A morte do recruta do Exército Brasileiro (EB), José Carlos Júnior Carvalho Grachet, de 18 anos, gerou uma onda de comoção nas redes sociais em Goiânia. O jovem faleceu no último sábado (21), após passar mal durante uma atividade física no Batalhão. O Comando de Operações Especiais do Exército manifestou pesar pela morte do jovem: "Onde estiver, estaremos com você".\nConhecidos, amigos e familiares também lamentaram a perda do recruta. Kauann Peixoto, amigo de José Carlos, disse que ele gostava de fazer as pessoas rirem com “piadas, histórias e brincadeiras”. De acordo com o atleta profissional Gabriel Costa, outro amigo, ele ficou muito feliz com a aprovação no exército.\nLembro de você aqui pulando de alegria com a carta do Exército de aprovado! Dos momentos bons, dos churrascos de fim de semana, da gente treinando junto e correndo no fim de semana, dos 'rolês' de moto, da gente jogando bola na rua domingo de manhã. Ainda não acredito que você se foi", escreveu Gabriel Costa