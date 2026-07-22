-Vídeo - Cantor na igreja (1.3435811)\nA morte do cantor gospel Diogo Nascimento Silva, de 41 anos, abalou amigos e a comunidade evangélica. Lorraine Ferreira Nonato conhecia Diogo há 20 anos e fez questão de destacar a alegria dele. "Nunca o vi reclamar de nada, mesmo nas adversidades", afirmou Lorraine. Diogo faleceu em Goiânia após complicações de uma doença na medula óssea.\nLorraine também revelou que Diogo sempre foi muito dedicado à música. Na igreja, começou a cantar ainda criança, aos 10 anos. Além disso, ele se apresentava em casamentos e eventos no geral. Inclusive, sua última publicação nas redes sociais foi cantando "Can't Help Falling in Love" em uma cerimônia de casamento (assista ao longo do texto).\nTambém cantora, Lorraine destacou que Diogo foi seu parceiro de apresentações. Descrito como uma pessoa amável e simples, ele também gostava de sair e se divertir com amigos.