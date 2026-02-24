Rua 56-A é atualmente a única alternativa para motoristas que atravessam bairro no sentido oeste-leste (Wildes Barbosa)\nA Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) afirmou que abrir uma rua dentro do Parque Flamboyant, em Goiânia, comprometeria o córrego Sumidouro e provocaria o corte de ao menos dez árvores no local. A abertura da via, que é estudada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), visa estabelecer uma ligação viária entre as ruas 46 e 56 para criar um eixo de retorno alternativo e melhorar a fluidez do tráfego no Jardim Goiás.\nAtualmente, os motoristas que seguem no sentido oeste-leste possuem poucas opções, dependendo da Avenida Jamel Cecílio ou da Rua 56-A, uma viela estreita e sem estrutura adequada.\nA proposta prevê a criação de uma via de pista dupla que exigiria a retirada de oito coqueiros e duas árvores, além da impermeabilização de cerca de 1,3 mil metros quadrados de área verde com asfalto, concreto e piso paver, conforme o documento. A intervenção passaria diretamente por cima do córrego Sumidouro, um manancial cuja nascente se localiza no interior do parque e que já sofria com intervenções urbanas ao longo de seu trajeto. O Sumidouro é um dos afluentes do córrego Botafogo