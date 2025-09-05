A lagoa do Parque da Lagoa, no Parque Industrial João Braz, deve receber uma nova fonte luminosa, mas ainda não há uma data definida. A afirmação é da presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto, após polêmica envolvendo a retirada de parte do equipamento da área, situada na região sudoeste de Goiânia, para instalação no Parque Vaca Brava. A ação da Prefeitura foi noticiada com exclusividade pelo POPULAR.\nAtualmente, a plataforma da fonte luminosa passa por reparos. Zilma assegura apenas que a instalação do equipamento se dará “nos próximos dias”. Ainda será preciso fazer a compra da parte chamada de “bico” da fonte, que contém o motor responsável por lançar a água a metros de altura. Em entrevista ao POPULAR, Zilma Peixoto assegurou, sem uma data específica, que em breve a fonte do Parque da Lagoa será reinstalada. “O equipamento já se encontra todo organizado, todo arrumado, o motor já no ponto de ser anexado, então eu acredito que, em mais alguns dias, teremos condições de voltar o equipamento para a lagoa”, cita a presidente.