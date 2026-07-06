A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia prepara um conjunto de medidas para controlar o crescimento da população de cães e gatos em situação de rua. Considerada prioridade pela gestão, a estratégia prevê a ampliação das ações de castração e o incentivo à adoção responsável desses animais. Paralelamente, o órgão elabora a minuta para um decreto que vai regulamentar o bem-estar animal no município, com base no Código Estadual de Bem-Estar Animal de 2021.\nA presidente da Amma, Zilma Peixoto, afirma que o primeiro eixo da estratégia vai ser o controle populacional por meio da ampliação das castrações. Documentos obtidos pelo O POPULAR apontam que o município prepara um edital no valor estimado de R$ 750 mil para credenciar clínicas veterinárias em diferentes regiões da capital com objetivo de descentralizar o serviço de castração, hoje realizado apenas na Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (Upavet). O plano é facilitar o acesso de protetores independentes, organizações de proteção animal e pessoas que acolhem animais de rua.