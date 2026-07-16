A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) quer realizar o manejo de espécies exóticas de peixes nos lagos dos parques de Goiânia. Uma das preocupações apuradas com a pasta é o risco dos peixes serem levados para o Rio Meia Ponte e isso gerar competição com a fauna local. Conforme documento acessado pelo POPULAR, haverá um levantamento das espécies não nativas em 20 parques da capital.\nSegundo o gerente de Manejo de Fauna Silvestre da Amma, Bruno de Moura, o projeto de biomonitoramento se iniciou no Parque Licardino Ney, região norte de Goiânia, como é conhecido popularmente a área que se encontra no bairro de mesmo nome. O processo prevê a identificação das espécies de peixes, análise da qualidade da água, avaliação da saúde dos animais e definição de estratégias de manejo para as espécies exóticas.