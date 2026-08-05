-ana_maria_braga_rafael (1.3441471)\nA apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao fazer uma homenagem ao motociclista Rafael Scucato que morreu após um acidente de moto, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. No encerramento do programa Mais Você, da Rede Globo, ela mencionou a amizade de quase 20 anos e disse que ele a “salvava sempre” quando precisava de ajuda (veja o vídeo acima). O motociclista era genro da deputada federal Magda Mofatto.\nRafael é um amigo muito grande que eu fiz lá no Rio de Janeiro e me salvava sempre. Precisava de ajuda de tecnologia, era com ele. Sempre foi a vida inteira, 20 anos quase na minha vida. Ele era um craque, sempre disponível, estando perto, estando longe.\nSegundo a apresentadora, havia confiança mútua a ponto dela saber as senhas dele: “Assim, amizade de verdade. Ele frequentava minha casa. Uma pessoa incrível”, completou.