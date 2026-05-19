Desde o final de abril, as regras para o transporte e o uso de carregadores portáteis em aviões foram endurecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo a agência, a mudança incorpora as determinações mais recentes da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) para aumentar a segurança dos voos.\nDe acordo com o novo regramento, cada passageiro pode levar até dois carregadores portáteis, exclusivamente na bagagem de mão (regra que já existia, mas agora foi reforçada), que não podem ser recarregados nas tomadas da cabine durante o voo. O uso dos dispositivos para carregar outros aparelhos ainda é permitido, mas não é recomendado.\nAs novas regras buscam evitar curtos-circuitos e reduzir riscos de incêndio. Em outubro de 2025, a Anac já havia dado orientações a respeito dos power banks, em resposta ao aumento de ocorrências envolvendo baterias de lítio. Em janeiro deste ano, por exemplo, a explosão de um carregador causou o pouso de emergência em Ribeirão Preto.