A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) avaliou que a cessão de 15,5 mil metros quadrados (m²) da área do Aeroporto Internacional Santa Genoveva para a duplicação da Rua da Divisa, no Setor Jaó, não compromete, em princípio, a operação do local. O processo está atualmente em análise na Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). Apesar de considerar a cessão viável, o órgão recomendou mais estudos complementares sobre segurança do espaço, manejo de fauna e possíveis impactos no espaço aéreo.\nSegundo documentos obtidos pelo POPULAR, a Anac analisou que “não há óbices técnicos no que concerne a suas competências técnicas e regimentais”. Na prática, isso significa que a agência avalia que a área solicitada pela Prefeitura de Goiânia não está prevista para futuras obras de infraestrutura do aeroporto. Assim, a cessão não afetaria a expansão do terminal e poderia ser realizada sem impedimentos técnicos.