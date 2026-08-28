As operadoras de telefonia que adotarem mecanismos próprios para identificar e bloquear chamadas em massa terão de seguir novas regras da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A agência estabeleceu critérios para informar consumidores e evitar bloqueios indevidos.\nSegundo Cristiana Camarate, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, a medida é mais uma frente de combate às ligações indesejadas e se soma a outras ações já adotadas pela agência.\nNão existe a bala de prata para solucionar esse problema", afirmou Camarate à Folha de S.Paulo.\nSegundo ela, as diferentes medidas são complementares porque as chamadas indesejadas podem ter naturezas diversas, como telemarketing, cobrança, pedidos de doação e tentativas de fraude.\nCOMO VAI FUNCIONAR?\nSe uma operadora decidir implementar um mecanismo antispam, a ferramenta deverá ser disponibilizada para toda a sua base de consumidores, sem cobrança adicional.