Cães, cavalos e até tartarugas. As intervenções assistidas por animais têm sido adotada por hospitais públicos e privados em Goiás como recurso complementar no tratamento de diferentes condições de saúde, contribuindo para a humanização do atendimento e o bem-estar dos pacientes. Os benefícios, especialmente os relacionados à saúde mental, são perceptíveis e vão desde a redução da ansiedade até o estímulo à socialização.\nNa última semana, o Hospital Santa Helena, unidade privada localizada no Setor Sul, iniciou o Projeto de Humanização, voltado para a terapia assistida por animais dentro do serviço de saúde. Na última sexta-feira (20), cães e seus tutores estiveram no hospital para visitar pacientes da unidade. “O objetivo é tornar o ambiente mais acolhedor, reduzir os impactos emocionais da internação e fortalecer vínculos”, explica Mayra Mattos de Melo, diretora-executiva do Hospital Santa Helena.