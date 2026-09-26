A Prefeitura de Goiânia apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (25), a programação das comemorações pelos 93 anos da capital, com ações em dez bairros e um evento principal na data do aniversário, 24 de outubro, marcado para a Avenida Goiás. Ao todo, o cronograma reúne 229 atrações e atividades, entre shows, apresentações culturais, esportivas e de lazer, distribuídas ao longo do mês. Entre os artistas estão Amado Batista, Seu Jorge, Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Murilo Huff.\nEm julho, O POPULAR antecipou que a administração municipal planejava espalhar as comemorações pela cidade ao longo de outubro. A proposta recebeu o nome de Festival Viva Goiânia e foi estruturada para levar atividades a diferentes regiões da capital. Para viabilizar a programação, a Secretaria Municipal de Governo (Segov) abriu um chamamento público e escolheu uma organização da sociedade civil (OSC), o Instituto Meta e Verso, para executar o projeto, em contrato de até R$ 3 milhões.