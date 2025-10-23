Vista aérea da cidade de Goiânia (Wesley Costa/ O Popular)\nNesta sexta-feira (24), Goiânia completa 92 anos e celebra a data com feriado municipal, seguido pelo fim de semana. Na segunda-feira (27), será ponto facultativo em razão da antecipação do Dia do Servidor Público. Por isso, o funcionamento dos órgãos públicos será alterado, com retorno previsto para terça-feira (28). Já os serviços essenciais, como urgência e emergência em saúde, limpeza urbana, fiscalização e segurança, funcionarão em regime de plantão.\nJá outros serviços terão atendimento normal no feriado municipal, como a Saneago, alguns shoppings da cidade e estabelecimentos comerciais. Parte do comércio estará fechada na sexta-feira (24), mas retoma o funcionamento na segunda-feira (27).\nVeja quais serviços e estabelecimentos devem estar disponíveis neste feriado: