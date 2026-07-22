A Prefeitura de Goiânia oficializou nesta semana o Festival Viva Goiânia 2026, que pretende concentrar em um único projeto a execução de até 180 atividades ao longo de cinco semanas para comemorar os 93 anos da cidade. Para executar o programa, será contratada uma organização da sociedade civil (OSC) por R$ 3 milhões. A iniciativa envolve a realização de 10 pré-eventos espalhados pelas regiões da capital e um grande evento a ser realizado na região central, provavelmente na Avenida Goiás, no dia 24 de outubro, data do aniversário.\nA escolha do Centro de Goiânia para concentrar o principal evento do programa é colocada como uma forma de inserir o Viva Goiânia na promessa da atual gestão de revitalizar a região. A Avenida Goiás é vista como um local com relevância histórica, simbólica e urbanística, com potencial para sediar ações de convivência, memória, inovação, turismo e cultura. O Viva Goiânia vai envolver de apresentações culturais e atividades gastronômicas e esportivas, ações populares e comunitárias e iniciativas de empreendedorismo e turismo.