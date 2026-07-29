-guiana_goias_professor.mp4 (1.3438883)\nO professor de biologia Emmanuel Akomani, que saiu de Gana, na África Ocidental, em fevereiro de 2015 para estudar medicina na Universidade de Georgetown, na Guiana, está em Goiânia nesta semana. Na época, ao pedir uma passagem para o país sul-americano no Aeroporto de Guarulhos, o atendente entendeu por engano que ele queria ir para a capital goiana. Segundo a jornalista Janine Rahl, filha de Dona Lourdes, mulher que o acolheu em sua chegada em 2015, fazia mais de 10 anos que ele não via a amiga, reencontro finalmente aconteceu neste retorno à "capital do pequi".\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Após ir a Goiânia por engano, ganês vira notícia e fica 'famoso' na Guiana\nA jornalista contou que Emmanuel vai ficar uma semana em Goiânia, e ela não tem nada planejado, mas cogitou levar a mãe e o amigo para Caldas Novas, na Região Sul de Goiás, e em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), para comerem peixe. Na época, a jornalista era editora de TV, e ficou sabendo da história do professor. “Encontrei com ele no quarto simples, ele estava com a bíblia na mão, conversei com ele e o levei para minha casa,” contou Janine.