-Vídeo: lutador (1.3417547)\nImagens gravadas em um parque de Goiânia mostram o lutador Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, manuseando uma arma de pressão e realizando movimentos de luta antes da agressão a um adolescente de 17 anos (confira o vídeo acima). O homem, que nas redes sociais se intitula faixa-preta de Jiu-Jitsu e Muay Thai, foi preso em flagrante na sexta-feira (29) e solto em audiência de custódia.\nA defesa do suspeito não foi localizada até a última atualização desta reportagem.\nAo POPULAR, o delegado Matheus Feitosa, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e responsável pelo caso, informou que o inquérito foi recebido na tarde de segunda-feira e que a prioridade agora é identificar testemunhas e ouvir as vítimas, cujas intimações já foram expedidas. "Se tudo der certo, até amanhã devemos ouvi-las", afirmou.