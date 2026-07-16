Flávio Lorenço de Oliveira à esquerda e o pai João Paulo Ferreira Mendes à direita (Reprodução/Instagram Flávio Lorenço de Oliveira e TV Anhanguera)\nAntes de matar o servidor da Polícia Civil João Lourenço de Oliveira, de 65, o filho pediu R$ 3 mil emprestados e disse que precisava ter uma 'conversa séria' com ele, de acordo com o delegado João Paulo Ferreira. O evangelista Flávio Lourenço de Oliveira, de 43 anos, foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver após matar o próprio pai para roubar a caminhonete da vítima.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Flávio para que pudesse se posicionar.\nAinda conforme o delegado, testemunhas disseram que João Lourenço ficou apreensivo com a mensagem, sem saber qual seria o assunto tratado pelo filho.\nDurante o interrogatório, Flávio afirmou à polícia que pediu o valor emprestado e, em seguida, exigiu que o pai lhe entregasse a caminhonete. Diante da negativa, teria atirado na cabeça da vítima.