-Vídeo (1.3462013)\nQuem trafega pela BR-060 entre Goiânia e Brasília dificilmente nota que, nas proximidades da divisa de Goiás com o Distrito Federal, existe uma faixa de asfalto desativada que marcou a história rodoviária do estado. Conhecido como "Sete Curvas" ou "Curvas da Morte", o antigo trajeto foi palco de inúmeros desastres fatais e permanece vivo na memória dos motoristas que viajaram pela região antes da conclusão da duplicação.\nA pista duplicada substituiu a antiga rota sinuosa, agora isolada às margens da rodovia. O local que antes era sinônimo de tragédias ganhou uma nova utilidade: atualmente serve de trilha para ciclistas e atrai curiosos que param no local para fotografar e filmar a área abandonada.\nO trecho das Sete Curvas, também chamado de "Curvas da Morte", tornou-se durante algum tempo um dos pontos mais perigosos de toda a BR-060. A denominação ganhou força popular diante da frequência de batidas e mortes no trajeto de cerca de 17 quilômetros, situado próximo a Alexânia e à divisa com o Distrito Federal (DF).