Tela onde era projetado os filmes continua no espaço que foi transformado em depósito municipal de veículos apreendidos (Wildes Barbosa / O Popular)\nO espaço onde funcionava o antigo cinema drive-in de Goiânia, Cine Canoeiro, terá a construção de 12 quadras poliesportivas cobertas, 6 a 8 quadras de areia e uma pista de skate com padrões técnicos compatíveis com competições nacionais e internacionais, conforme o projeto do vereador Thialu Guiotti (Avante). Após o fechamento do cinema, o local passou a funcionar como depósito municipal de veículos apreendidos, uso que se manteve até os dias atuais.\nA proposta prevê ainda a inclusão de áreas de convivência, iluminação adequada, estacionamento e paisagismo urbano, de acordo com apuração da repórter do O POPULAR, Mariana Carneiro. As quadras cobertas serão aptas à prática de vôlei, futevôlei, basquete e handebol. Já os campos de areia, vão ser destinadas ao futevôlei, vôlei de praia e beach tênis.