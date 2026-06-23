O antigo Cine Canoeiro, no Setor Santa Genoveva, será transformado em um complexo esportivo. A proposta, de autoria do vereador Thialu Guiotti (Avante), prevê a construção de quadras poliesportivas cobertas para vôlei, futevôlei, basquete e handebol; quadras de areia destinadas ao futevôlei, vôlei de praia e beach tênis; pista de skate; além de infraestrutura de apoio. Na década de 1970, o espaço abrigou o primeiro cinema drive-in de Goiânia. Posteriormente, passou a funcionar como depósito municipal de veículos apreendidos, uso que se manteve até os dias atuais.\nO POPULAR esteve no local no fim da tarde desta segunda-feira (22) e verificou que a área está em condições precárias. Em trechos onde o muro está caído, é possível ver veículos antigos e queimados, incluindo ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O espaço também é usado como depósito de pneus, carcaças de móveis e lixo doméstico. Durante a visita, a reportagem flagrou ao menos duas pessoas descartando resíduos no local e uma recolhendo papelão. Além disso, as ruas no entorno têm pouca iluminação e não contam com calçadas, obrigando pedestres a caminhar pela pista e aumentando a sensação de insegurança.