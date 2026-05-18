Praça de pedágio em sistema free flow deverá cobrar 3,90 (Wildes Barbosa/O Popular)\nA Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da cobrança de pedágio eletrônico nas BRs 060 e 452, que englobam 14 municípios de Goiás, incluindo o trecho entre Abadia de Goiás e Goiânia. De acordo com a Rota Verde Goiás, concessionária responsável, os condutores serão cobrados a partir do dia 29 de maio.\nAs tarifas para veículos de passeio (carro, caminhonete e furgão) variam entre R$ 3,90 e R$ 12, conforme o trecho percorrido (veja a tabela completa dos valores abaixo). O reajuste tarifário aplicado foi de 12,02%, com base na variação do IPCA entre novembro de 2023 e março de 2026.\nO prazo para pagamento será de até 30 dias após a passagem pelo pórtico. Os condutores poderão pagar por meio do aplicativo da concessionária a partir do cadastro da placa do veículo. O pagamento via app poderá ser feito por PIX ou cartão de crédito. Motocicletas e ambulâncias estão isentas da cobrança em todo o trecho concedido.