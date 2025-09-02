-VÍDEO_ALEGO_CONCURSO (1.3306737)\nO anúncio do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), sobre a banca que fará concurso público da Casa dividiu opiniões. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo em que aparece como vítima de tortura, e um homem encapuzado o interroga para o nome da instituição organizadora (veja acima). Para especialista e internautas, a cena remete a uma “apologia à violência”.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Peixoto disse que estava sendo cobrado nas redes sociais sobre o nome da banca para o concurso, que terá salários de mais de R$ 10 mil. Para isso, em busca de curtidas e engajamento na internet, copiou a ideia de um outro prefeito que postou uma cena semelhante, segundo ele.\nO meu objetivo foi, com muita clareza, divulgar o concurso público da Assembleia Legislativa 2025 ao maior número de pessoas, e o objetivo foi atingido. Nós fizemos algo humorado. Sou contra todo e qualquer ato que possa levar a tortura”, afirmou.