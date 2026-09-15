A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ampliou neste ano as opções de medicamentos injetáveis usados no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade. Impulsionado pela queda da patente do Ozempic (semaglutida do laboratório Novo Nordisk) em março, o mercado recebeu novos registros de genéricos e similares da substância, além de novas opções à base de liraglutida.\nSão 14 canetas emagrecedoras aprovadas em 2026 no Brasil: dez de semaglutida, três de liraglutida e uma nova versão de Mounjaro (tirzepatida). A multiplicação das marcas, porém, não significa que todos os medicamentos sejam intercambiáveis ou que a escolha deva ser feita apenas pelo preço, além de não eliminar a necessidade de uma avaliação médica.\nSegundo a endocrinologista Bruna Marinho, coordenadora do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, a escolha entre os medicamentos deve considerar o diagnóstico, a necessidade de perda de peso, outras doenças do paciente, os estudos disponíveis para cada produto e a possibilidade de manter o tratamento por longos períodos.