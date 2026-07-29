A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta quarta-feira (29), cinco novas canetas de semaglutida indicadas ao tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, quando os níveis de açúcar no sangue continuam acima do recomendado. A medicação é uma alternativa à metformina caso seja considerada inapropriada devido à intolerância do paciente ou contraindicações.\nAs cinco novas aprovações são Owozy (para a empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.), Seemasun (Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.), Zempneo (Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.), Semavy (Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.) e Orsema (Ranbaxy Farmacêutica Ltda.). Os dispositivos aprovados foram registrados por comparação com o Ozempic e, como parte do tratamento, devem ser incorporados a uma rotina de dieta e exercícios físicos.