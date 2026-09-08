A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (8) a incorporação de dois genéricos de liraglutida no mercado brasileiro. Os remédios são produzidos pela farmacêutica EMS e serão vendidos para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2.\nOs genéricos têm como matriz outros dois remédios da própria farmacêutica, Olire e Linux, que começaram a chegar nas farmácias no fim do ano passado. O primeiro é usado para tratar obesidade, enquanto o segundo para diabetes. A comercialização com a dosagem de 6 mg é feita em canetas.\nAmbos os medicamentos são anunciados a partir de R$ 84 em grandes redes de farmácias na internet. Por lei, genéricos devem custar no mínimo 35% a menos que os medicamentos de referência, mas o valor das novas opções ainda não foi divulgado.\nSimilar à semaglutida e à tirzepartida, a liraglutida é um medicamento da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, hormônio produzido naturalmente pelo organismo que participa do controle da glicose e da saciedade.