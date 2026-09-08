A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Aquipta (atogepanto), medicamento de uso oral da farmacêutica AbbVie para tratamento de enxaqueca.\nO comprimido é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca e respondem de forma insuficiente aos tratamentos disponíveis.\nO atogepanto bloqueia uma via envolvida na transmissão da dor, prevenindo as crises.\nO registro foi publicado nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União, mas ainda não há data para a chegada do medicamento às farmácias do país. O preço também não foi definido, pois depende de análise da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).\nSegundo Fernando Mos, diretor médico AbbVie Brasil, o Aquipta já é usado nos Estados Unidos e na Europa.\nA aprovação do atogepanto pela Anvisa se baseou nos resultados dos estudos de fase 3 ADVANCE e PROGRESS, que avaliaram eficácia, segurança e tolerabilidade do remédio em adultos com enxaqueca episódica e crônica.