A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) registrou o Ozivy, primeiro medicamento da indústria nacional contendo semaglutida, mesmo princípio ativo do Ozempic. A caneta é fabricada pela EMS e voltada ao tratamento do diabetes. A farmacêutica ainda deve pedir autorização para uso na perda de peso.\nO Ozivy também é o primeiro produto contendo semaglutida aprovado pela Anvisa desde que a substância perdeu a patente, em 20 de março. "O pedido de registro do medicamento com semaglutida sintética chegou em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade feita por meio do registro na Anvisa", afirma a agência.\nAntes de chegar às farmácias, o medicamento terá preço definido pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).\nAnvisa interdita produção irregular de canetas emagrecedoras por empresa de manipulação