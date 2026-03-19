A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na quarta-feira (18) o registro da versão multidose do Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e para o controle do peso em pessoas com obesidade ou sobrepeso.\nA nova apresentação, fabricada pelo laboratório americano Eli Lilly, diferentemente das canetas descartáveis já disponíveis no mercado, utiliza uma versão reutilizável, que permite múltiplas aplicações a partir de um mesmo frasco. A receita médica é obrigatória para a compra e ainda não há uma estimativa de valor no Brasil.\nO tratamento com o Mounjaro funciona em doses semanais, com quatro aplicações por mês. "Anteriormente, quando se comprava o Mounjaro, tinham quatro canetas, cada uma com uma dose única de aplicação", explica Felipe Henning Gaia Duarte, endocrinologista e presidente da Sbem-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia regional de São Paulo). "Essa caneta atual vem com as quatro doses dentro e você regula cada dose para aplicar, durando o mês inteiro."