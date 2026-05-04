A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a fabricar no Brasil a vacina contra chikungunya, batizada de Butantan-Chik, desenvolvida em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva.\nProdução nacional foi liberada nesta segunda-feira (4). Com o novo parecer, o Butantan passa a ser oficialmente o local de fabricação do imunizante.\nVacina já estava aprovada no país desde abril de 2025. Antes, as fábricas registradas para produção eram as da Valneva; agora, a formulação e o envase também podem ser feitos no Brasil.\nPúblico-alvo previsto é de 18 a 59 anos. A versão produzida pelo Butantan é a mesma vacina, com a mesma qualidade, segurança e eficácia, segundo o instituto.\nFebre Oropouche: Goiás confirma primeiro caso da doença\nAlta de casos de sarampo faz Opas convocar países para reforçar vacinação