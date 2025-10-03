A Agência Nacional de Vigilância Sanitária busca fabricantes internacionais do medicamento Fomepizol, considerado um antídoto para o metanol. Chamamento, com "caráter de urgência", foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (3) e tem prazo de contribuição de 30 dias.\nA ideia é que as empresas fabricantes do remédio preencham um formulário eletrônico informando se produzem, distribuem e se podem enviar o fomepizol ao Brasil. O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.\nBrasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico. nesta quinta-feira (2), o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.