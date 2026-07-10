A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) incluiu o Ozivy, primeiro remédio brasileiro com semaglutida, na Lista de Medicamentos de Referência (LMR). A medida foi publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União.\nCom isso, o Ozivy passa a ser considerado parâmetro de eficácia, segurança e qualidade para outros medicamentos à base de semaglutida sintética, genéricos ou similares, em desenvolvimento no país.\nFabricado pela farmacêutica EMS, o Ozivy foi aprovado pela Anvisa para tratamento de diabetes tipo 2. A indicação para obesidade e sobrepeso é off-label (fora da bula).\nO Ozivy é vendido por preços que variam de R$ 452 a R$ 498, conforme anúncio feito pela farmacêutica em junho, quando o medicamento começou a ser comercializado no país.\n702 jovens e adolescentes já se trataram com canetas emagrecedoras pelo SUS em Goiás