Anvisa determinou a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro após identificar indícios de falsificação no mercado.\nDecisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis. A medida atinge o lote D881474, que existe nos sistemas da fabricante, mas apareceu no mercado com o número de série 302199651396, considerado incompatível.\nCanetas emagrecedoras passam a ser distribuídas pelo SUS para crianças e adolescentes com obesidade em Goiás\nDicas práticas para quem usa "canetas emagrecedoras"\n702 jovens e adolescentes já se trataram com canetas emagrecedoras pelo SUS em Goiás\nProdutos com essa combinação de lote e número de série devem ser retirados de circulação. Segundo a Anvisa, eles não podem ser distribuídos, vendidos nem utilizados.\nAgência informou que a Eli Lilly do Brasil Ltda., detentora do registro do Mounjaro, comunicou a identificação do item suspeito. A empresa relatou à Anvisa que o lote é legítimo, mas que o número de série encontrado no mercado não corresponde ao padrão esperado.