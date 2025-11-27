A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de lotes de sabão líquido para lavagem de roupas das marcas Ypê e Tixan Ypê por contaminação microbiológica.\nSegundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante, a Química Amparo, em análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas.\nProcurada, a fabricante afirmou que o recolhimento é uma medida preventiva e cautelar, aplicada a 14 lotes específicos de lava roupas.\nPRF faz maior apreensão de vinhos do ano ao encontrar mais de 1 mil garrafas junto com carga de fertilizantes na BR-153\nNovo desmoronamento em lixão de Padre Bernardo causa contaminação de córrego, diz Semad\nSaneago tem prazo de 30 dias para sanar poluição em ETE de Bela Vista\nA fabricante disse que, considerando as condições normais de uso do produto (diluição em água e ausência de contato prolongado com a pele), "o risco ao consumidor é considerado baixo".