A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (15) o recolhimento de dois lotes de água Mamba Water após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa, a mesma encontrada recentemente em produtos Ypê.\nConsumidores que tiverem produtos dos lotes afetados devem interromper o consumo. A medida afeta a Mamba Water Água Mineral sem Gás, em lata de 350 ml, dos lotes 13 e 14. O lote 13 foi fabricado em 3 de abril de 2026 e tem validade até 3 de abril de 2027. O lote 14 foi fabricado em 4 de abril de 2026, com validade até 4 de abril de 2027.\nA ingestão de pequenas quantidades da bactéria geralmente não causa doença em pessoas saudáveis, mas o risco aumenta em caso de exposição a uma carga bacteriana elevada e entre pessoas imunossuprimidas ou gravemente enfermas, segundo especialistas.