A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (14) a apreensão e a proibição de uma série de produtos vendidos com promessa de emagrecimento e que fazem referência ao Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida fabricado pela farmacêutica Eli Lilly.\nSegundo a agência, os itens não possuem registro sanitário e estão proibidos de serem fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados. Eles são produzidos por uma empresa desconhecida.\nA lista inclui os medicamentos Milagroso Ervas Black, Milagroso Ervas Mounjaro Turbo, Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo, Milagroso Ervas Detox, Mounfor X Emagrecedor, Milagroso Ervas Cápsula Azul, Milagroso Ervas Mounjaro Rosa, Milagroso Ervas Mounjaro, Milagroso Ervas Vermelho e Milagroso Ervas.\nA medida publicada também determina a apreensão do Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. (Farmagon).