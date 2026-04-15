A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu e determinou a apreensão dos produtos Gluconex e Tirzedral, divulgados como canetas emagrecedoras, por falta de registro no Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (14).\nSegundo o órgão, os itens vêm sendo anunciados na internet como medicamentos injetáveis à base de GLP-1, hormônio produzido no intestino que atua no controle dos níveis de glicose no sangue e nos mecanismos de saciedade, mas não passaram por avaliação da agência. Sem esse aval, não há comprovação de qualidade, segurança ou eficácia.\nA resolução também veta a comercialização, distribuição, importação e propaganda dos produtos. Segundo a agência, os medicamentos são produzidos por empresa não identificada.\nA Anvisa afirma que, por terem origem desconhecida, não é possível garantir o conteúdo das canetas nem os efeitos no organismo. A orientação é que consumidores não utilizem os produtos.